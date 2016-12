The examples populate this alert with dummy content

LITERATURA Tomasa, una carabassa de la terra Xaro Navarro publica 'La carabassa Tomasa', un conte infantil sobre els orígens autèntics de les festes de Halloween i Tots Sants martes, 11 de octubre de 2016 És la carabassa un producte procedent d'Amèrica...¿o de la 'terreta'? L'escriptora de Beniarrés Xaro Navarro es llança a l'aventura de recalcar la importància d'aquest fruit i la festivitat que l'acompanya, Tots Sants -Halloween- a través d'un relat per a xiquets. El seu darrer llibre, La carabassa Tomasa, és una història que parla de paladars. Un conte infantil que, amb il·lustracions de César Barceló, aborda la rellevància de la carabassa com a fruit fortament vinculat a la festa dels morts a través d'un recull de receptes de cuina d'ací, com els bunyols o la carabassa al forn. Tot açò amanit amb un glosari de paraules i frases fetes, a més del joc popular La mare carabassera, en un conte que aprofundeix en els orígens autèntics de les festes de Halloween i Tots Sants.