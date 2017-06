The examples populate this alert with dummy content

MUY CERCA Toni Aparicio, primera opción para el Alcoyano El técnico de Enguera es el mejor situado, si no se tuerce nada, Aparicio será el entrenador jueves, 15 de junio de 2017 El cerco se cierra y el Alcoyano tiene cada vez más claro el técnico para la próxima temporada. Toni Aparicio es el elegido, es l aprimera oción y si no se turce nada será próximaente oficial. Sería la segunda etapa del entrenador en el Alcoyano. La temporada pasaada no entrenó y su úlmo banquillo fue el del Levante B que lo salvó de categoría.