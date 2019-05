Toni Francés: per Alcoi i per Alcoi

Antonio Francés Pérez naix el 22 de gener de 1976. És un polític valencià, alcalde de la ciutat d'Alcoi des del 2011.

​

Biografia



Diplomat en Ciències Empresarials i Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat d’Alacant. Consultor d’Empreses i professor associat de la Facultat d’Econòmiques de la Universitat d’Alacant. Militant del PSPV des de 1995, és Secretari General de l’Agrupació Local des de 2008. Regidor de l'Ajuntament d’Alcoi des del 2007, Alcalde d’Alcoi des de 2011, Diputat Provincial des de 2015 i President del Consorci de les Comarques Centrals des d'abril de 2016.





Trajectòria política



De família vinculada a la política i en concret al PSPV-PSOE, Antonio Francés Pérez s’integra com a militant del Partit Socialista l'any 1995. Des d’aleshores i en distintes èpoques és part activa de l’Agrupació Local, formant part de diferents executives locals fins que a les eleccions municipals de l’any 2007 entra en la candidatura socialista amb el número 6, que li valdria per formar part del Grup Municipal Socialista com a regidor a l’Ajuntament d’Alcoi.

L'any 2008 presenta la seua candidatura com a Secretari General Local del PSPV-PSOE, sortint elegit. Sent ja Secretari General, assumeix el càrrec de portaveu del grup socialista municipal i per tant del grup majoritari de l'oposició. En octubre de 2010, Antonio Francés surt elegit com a candidat a l’Alcaldia d’Alcoi en el procés de primàries de l’Agrupació Local d’Alcoi, i després dels resultats en les eleccions del 2011 es converteix en Alcalde d’Alcoi gràcies als vots en la investidura de BLOC-Compromís, d’Esquerra Unida i del mateix PSPV-PSOE. Al 2018 deixa la Secretaria General Local del PSPV-PSOE.

​

El 16 de novembre de 2012, el BLOC-Compromís anuncia la seua retirada del Govern Municipal que continua estant integrat des d’aleshores pel PSPV-PSOE i EU, amb Antonio Francés com alcalde.

A les eleccions locals de maig de 2015, Antonio Francés repeteix com a candidat en representació del PSPV-PSOE d'Alcoi, qui resulta el partit més votat obtenint 9 regidors a l'Ajuntament d'Alcoi, proclamant a Antonio Francés Alcalde d'Alcoi i encapçalant així un govern en minoria en una corporació amb 5 grups municipals: PSPV-PSOE (9 regidors), Guanyar Alcoi (5 regidors), Ciutadans (4 regidors), Partit Popular (4 regidors) i Compromís (3 regidors).

Al mes de juliol d'aquest mateix any, 2015, Antonio Francés és elegit com a nou Diputat Provincial a la Diputació d'Alacant representant a la comarca de La Muntanya.



En abril del 2016, Francés és elegit President del Consorci de les Comarques Centrals Valencianes, el qual suposa la reactivació d'un organisme creat en 1999 i que va deixar d'estar operatiu en 2004