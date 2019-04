The examples populate this alert with dummy content

REFERENTE Toni Jordá, todas las temporadas de la liga local de baloncesto en sus manos El protagonista de esta edición de Tiros Libres lleva más de 30 años vistiendo la camiseta del Font Roja - Con los 62 años recién cumplidos aún no piensa en la retirada miércoles, 24 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (24/04/2019) La liga local tiene a un jugador que ha disputado todas las temporadas desde que se fundó la liga local de baloncesto. Es Toni Jordá cumple hoy 24 de abril 62 años y sigue cada fin de semana cogiendo la bolsa y subiendo a jugar a baloncesto y siempre con el mismo conjunto, uno de los equipos fundadores de esta competición hace más de 30 años, el Font Roja. Él es el protagonista de esta edición de Tiros Libres dado que además el Font Roja ha vuelto a llegar a una final de liga tras muchos años y se ha impuesto en el primer partido. Otra victoria este domingo a las 12 horas contra el Nirvel Profesional le permitiría proclamarse de nuevo campeón. Toni Jordá es un caso único -Diego Fernández entró en la segunda temporada de esta competición y también sigue en activo. Y por ello es un perfecto protagonista para esta sección. Además pese a su edad, dado que sigue con la misma ilusión y sin problemas físicos, aún no piensa en la retirada. Por otro lado, el Nou Bàsquet Alcoi Mutua Levante tiene tres frentes abiertos. Por una parte, desde el martes está en marcha el campus Primavera Deportiva hasta este viernes. Las categorías de minibasket son prebenjamín, benjamín y alevín en el pabellón Paulas. Por otro lado, el infantil y cadete femenino y el cadete masculino están jugando en Guardamar del Segura en un torneo. Por último, los equipos infantil femenino y masculino y el cadete masculino blanco ya conocen a sus rivales para los octavos de final en partidos que se jugarán este sábado y domingo. Los rivales son Orihuela, La Vila y Genovés, respectivamente.