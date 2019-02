The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTO Toni Miranda, el mejor fotógrafo de bodas de España Una web de fotoperiodismo especializada en bodas coloca al alcoyano Toni Miranda como el mejor de España y en el top 25 mundial lunes, 11 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La asociación Wedding Photojournalist ha otorgado al fotógrafo Toni Miranda 31 reconocimientos dentro de las 20 rondas que ha celebrado durante el 2018. Un ranking que incluye al alcoyano en el puesto número 15 a escala mundial y el primero de toda España. El jurado, formado exclusivamente por fotoperiodistas de diferentes agencias de noticias, ha valorado la calidad de la fotografía de boda teniendo en cuenta la historia que recogen y la instantaneidad de Miranda.