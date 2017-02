The examples populate this alert with dummy content

MOROS I CRISTIANS Torna Alcoi fester La 29 edició del concurs radiofònic repartirà més de 4.000 euros en premi del 5 de març al 2 d’abril lunes, 13 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (09/02/2017) ficheros asociados FICHERO CONSULTA LES BASES. La Cultura i la Festa es tornen a donar la mà en Ràdio Alcoi amb motiu de la 29 edició d’Alcoi Fester. El veterà concurs radiofònic s’emetrà cada diumenge del 5 de març al 2 d’abril. Enguany, l’organització del concurs recau sobre Ràdio Alcoi i l’Associació de Sant Jordi. En joc están 4.000 euros en premis. El primer premi, de 1.500 euros, està patrocinat per Nirvel. El segon premi, de 1.000 euros, l’otorga Tu tete mudanzas. El tercer premi ja és un clàssic: un castell de plata per cortesia de Joyería Luis Jesús. Cada setmana hi hauràn dues preguntes populars, un premi a la fidelitat dels concursants i un trabucazo musical patrocinat per l’establiment Musical Cardona.