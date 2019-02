The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "Tornaria a presentar-me a l'alcaldia" Josep Sempere, primer edil a l'Ajuntament de Banyeres de Mariola, repassa les actuacions de l'any passat i estableix les prioritats per a 2019 a punt de tancar la legislatura lunes, 04 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Josep Sempere, alcalde de Banyeres de Mariola, ha estat en Radio Alcoy per fer un repàs de les principals actuacions desenvolupades al llarg de l'últim exercici. El primer edil destaca l'èxit de Compromís, que va conseguir representació de 5 regidors per a l'actual legislatura, fron el dos de l'anterior. Encara que no es coneixen, de moment, a cap dels candidats a l'alcaldia de Banyeres de Mariola, Sempere ha donat a conèixer que renovaria el seu compromís en cas que el partit li ho demanara. "Per a mi ha estat un honor ser alcalde". Si puguera tornar enrere el temps, "tornaria a dir que sí", ha dit.