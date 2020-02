The examples populate this alert with dummy content

ALCOI Torre de Cotes cuina els calçots El restaurant ofereix les jornades per assaborir les cebes blanques de Valls amb la salsa romesco els caps de setmana de febrer jueves, 06 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (06/02/2020) La festa de la calçotada torna a Torre de Cotes. El restaurant, situat en la partida de Cotes Altes, 2, ja té preparades les graelles per cuinar els calçots de Valls i assaborir el menú completat amb carn a la brasa. Omar Castañer, cuiner del restaurant, en Hoy por Hoy Alcoy els ha donat un tast del que podran gaudir en el dinars d’aquestes jornades gastronòmiques que se celebraran els dissabtes i diumenges de febrer i principis de març.