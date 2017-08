The examples populate this alert with dummy content

HOMENAJE Torremanzanas salda su deuda con las víctimas del incendio de 2012 La localidad ha descubierto un monolito en la Casa de la Cultura en recuerdo del agente medioambiental Ernesto Aparicio y el brigadista Emilio Abargues - Otro reconocimiento se ha celebrado en el parque de Emergencias de Onil, que llevará el nombre de Abargues viernes, 11 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/08/2017) Torremanzanas se ha reencontrado con las víctimas del fuego que arrasó cerca de 600 hectáreas en Torremanzanas y dos municipios más, Penáguila y Benifallim. El homenaje ha consistido en dos actos, a los que han asistido el director general y subdirector de Emergencias, José María Ángel Batalla y Jorge Suárez. El primer reconocimiento ha sido en La Torre de les Maçanes, que ha descubierto este mediodía un monolito de hormigón, de dos mil kilos de peso, frente a la Casa de la Cultura en recuerdo del agente medioambiental Ernesto Aparicio y el brigadista Emilio Abargues, ambos fallecidos en el incendio del 12 de agosto de 2012. En la previa del quinto aniversario de la tragedia, La Torre de les Maçanes deja impreso en la memoria colectiva el que es un particular homenaje a las víctimas, como recalca el alcalde, Cristóbal Salas. "Es una apuesta personal mía por la gran sensibilidad que tengo a los incendios y a las personas que sacrifican, en este caso, valga la redundancia, su vida". Abergues y su recuerdo en Onil También en el parque de Emergencias de Onil se ha descubierto hoy una placa en honor a Abargues, que, desde ahora, pone su nombre a estas instalaciones. Este sábado, como hace cinco años consecutivos, familiares y amigos recordarán a los dos fallecidos en el lugar de la tragedia, en el monte, donde se alza un monolito, en esta ocasión, con la plantación de una carrasca. El caso del incendio de Torremanzanas continúa abierto.