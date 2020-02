The examples populate this alert with dummy content

IBI Torretes alberga un hotel para insectos Una empresa instala una estructura para favorecer que las abejas silvestres nidifiquen - La estación biológica recibe la distinción de reserva entomológica lunes, 24 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (24/02/2020) La estación biológica de Torretes, en Ibi, acoge un hotel de bichos para que las abejas silvestres nidifiquen. Una empresa, productora de miel, ha seleccionado este espacio, situado en el parque natural de la Font Roja, por su alto valor de la biodiversidad para instalar este refugio para estos insectos. Un programa que, como explica Eduardo Galante, director del Museo de la Biodiversidad de Ibi, tiene un doble objetivo. "La Granja San Francisco instalan lo que denominan hoteles de bichos, que son unas estructuras con numerosas cavidades, donde las abejas silvestres hacen los nidos", lo que supone que, "se potencia y facilita la nidificación para que se incremente la población", según Galante. "Al mismo tiempo -añade- sirve en Torretes para poner un foco de atención para la difusión y educación ambiental". Desde Torretes reciben el ser elegidos como sede de estos hábitats como un reconocimiento a la labor que realizan. Y no es la única distinción dada a esta estación biológica en las últimas semanas puesto que ha sido designada como reserva entomológica –un espacio de protección de los insectos- por la Asociación Española de Entomología. Una declaración, como destacan desde Torretes, que les permitirá impulsar y apoyar programas de investigación, formación y difusión sobre el importante papel que tienen los insectos en los ecosistemas y en nuestras vidas cotidianas.