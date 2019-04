The examples populate this alert with dummy content

TRADICIONS Tot preparat per al Mercat Tradicional de Benilloba Tindrà lloc els dies 19 i 20 d'abril i no faltaran mig centenar de parades de tota mena de productes, exhibicions de subhastadors o una ampla oferta per als més menuts martes, 16 de abril de 2019

AUDIO Informativo comarcal (17/04/2019) El Mercat Tradicional del Divendres Sant de Benilloba està previst que celebre una nova edició els dies 19 i 20 d’abril. Es podran veure fins a mig centenar de parades amb tota mena de productes, exposicions, jocs infantils i en especial recreacions de la figura dels subhastadors. Els subhastadors representaven una professió a la que es van ocupar durant molts anys molts benillobers que recorrien mils de quilòmetres per a vendre els productes que es fabricaven a Benilloba. Per això es farà la recreació de una subhasta real, amb autèntics subhastadors benillobers. Es podran trobar tota mena de productes com embotits típics, dolços, formatges, mones de Pasqua, vins, cerveses artesanals... El mercat obrirà les portes a les 9 del matí del divendres 19 i no faltarà la clàssica mostra de miniatures de telers en perfecte funcionament, jocs inflables per als més menuts, l’espectacle de música i màgia Somnium, teatret de les moreres i contacontes amb la Bruixa Xocolata. De tot açò ens ha parlat en Radio Alcoi l'alcaldesa de Benilloba, Ana Dèlia Gisbert.