AMAGATALLS DE LA FESTA Tot preparat per al retorn del sainet Fester i divorciat L'obra escrita per Ramón Climent torna a ser reestrenada en el Teatre Principal divendres 18 a les 20,30 hores i dissabte 19 a les 18 i 20,30 hores - El seu director, Paco Aznar ha portat al seu programa, Amagatalls de la Festa, a gran part del Quadre Artístic de l'ASJ jueves, 17 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (17/10/2019) Fester i divorciat, el saniet escrit per Ramón Climent tornarà a representar-se aquest divendres 18 i dissabte 19 dins dels actes del Mig Any 2019. Serà en el Teatre Principal divendres a les 20,30 hores i dissabte a les 18 i 20,30 hores. Paco Aznar dirigirà i protagonitzarà aquest sainet i al temps com a presentador d'Amagatalls de la Festa ha volgut tindre en el seu històric programa de Radio Alcoi a l'autor de l'obra i a gran part dels components del Quadre Artístic que posaran en escena aquest sainet. També ha hagut un record per a Luisa Gonsálbez i per als dos actors que ja no es troben entre nosaltres, Rafael Ramis i Ignacio Miró, que van participar dins del repartiment de l'estrena de Fester i divorciat.