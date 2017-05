“Trabajamos para salir a competir”

escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (12/05/2017)

El Club Deportivo Alcoyano afronta el último partido de la temporada 2016-2017, aunque, ni mucho menos, va a ser el último que disputen ya que después arranca el play off.

Los blanquiazules visitan el domingo a las 18h Son Malferit campo de césped artificial, el del campo del Atlético Baleares, equipo que se juega entrar en la promoción aunque no depende sólo de sí mismo si no del resultado del Badalona.

Para ese partido el Alcoyano recupera a Fran Miranda tras cumplir el partido de sanción, Mario Arques ya está entrenando con el resto de los jugadores pero todavía no está listo para poder jugar. Mario Fuentes está en la enfermería y permanecerá de baja durante dos semanas por lo que se perderá el inicio de play off. El centrocampista del Atlético Baleares Xisco Hernández Marcos se perderá el partido por sanción. En el rival de esta semana están los exalcoyanistas Juan Vich y Kike López.

El Deportivo Alcoyano buscará en el partido ante el Baleares acabar la temporada con buenas sensaciones para arrancar bien la promoción de ascenso. Para el play off tan sólo hay claro un posible rival, el Pontevedra del grupo 1 es el único que ha certificado la cuarta plaza, de los otros tres grupos está todo por decidir. En el grupo 2, Fuenlabrada, Rayo Majadahonda y Leioa se juegan el segundo, tercer y cuarto puesto. En el grupo 4, Villanovense, Real Murcia, Cartagena y Mérida, se juegan en la última jornada la segunda, tercera, cuarta y quinta plaza.

Aunque para muchos el encuentro ante el Atlético Baleares puede parecer un trámite para Toni Seligrat no lo es. El míster ha asegurado en rueda de prensa que “lo que menos me gusta de este partido es que menos yo y lo que depende de mí, que es de puertas del vestuario hacia dentro, no se hable de este partido, porque para eso no vamos a Baleares. Si vamos qué hacemos, porque nadie habla del partido del Baleares…play off, no sé qué…creo que es una falta de respeto hacia la competición, hacia el Baleares, hacia todo. El encuentro es importante, donde hemos de intentar hacer las cosas bien y si puede ser ganar el partido. Sabemos que ellos tienen mucho en juego, aunque no depende de ellos el conseguirlo, y que parece que nosotros no tenemos nada en juego, pero vuelvo a repetir que eso no es verdad. Nosotros trabajamos para salir al campo y competir”.

Carlos Barreda, defensa blanquiazul, también ha hablado antes del partido asegurando que quieren “acabar con buenas sensaciones la temporada de cara al play off” y que para ello hace falta hacer un buen partido ante el Atlético Baleares. Aunque “no nos jugamos nada clasificatoriamente hablando, vamos a competir”.