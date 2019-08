The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA "Trabajamos de una manera muy transversal" La concejal de Políticas Inclusivas, Igualdad, Infancia y Adolescencia, Aranza de Gracia, ha visitado Radio Alcoy lunes, 05 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (05/08/2019) La concejal de Políticas Inclusivas, Igualdad, Infancia y Adolescencia, Aranza de Gracia, ha visitado los estudios de Radio Alcoy para ser entrevistada por la jefa de informativos, Lucía Gadea. De Gracia sucede en el cargo en muchas de sus funciones a su predecesora, Aroa Mira, con la que ha trabajado en años anteriores en este departamento. También ha explicado que cuenta con el respaldo de sus compañeros en un trabajo transversal, ha agradecido a Toni Francés que pensara en ella para ostentar este cargo y espera que a partir de septiembre se produzcan novedades en aspectos como el CLIA. Al tiempo que ha destacado que Alcoy es ciudad amiga de la infancia por la UNESCO, algo en lo que se va a seguir trabajando. No han faltado referencias a temas polémicos como son el CEEM o el borrador de los nuevos estatutos de la Asociación de San Jorge.