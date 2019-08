The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "Trabajaremos para que la familia pueda restablecerse" El alcalde de Planes, Javier Sendra, anuncia el recurso a la sentencia penal que lo absuelve de responsabilidad en el fallecimiento de un joven en la Plantà del Xop en 2012 martes, 06 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (06/08/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (06/08/2019) Los familiares del fallecido por la plantà del Xop de Planes, en mayo de 2012, han recurrido la sentencia penal que absuelve al alcalde de Planes, Javier Sendra, de cualquier responsabilidad en el accidente. Dicha sentencia del juzgado de lo penal número 4 bis de Alicante condena a una multa de 900 euros al concejal de Fiestas por imprudencia menos grave. La magistrada declara, en primera instancia, la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento al pago de 157.899 euros de indemnización reconocidos a los padres del fallecido y en los 9.160 que habrán de percibir en concepto de gastos funerarios. El alcalde de Planes, Javier Sendra, ha dado a conocer en Hoy por Hoy Alcoy que al recurso de los familiares se suma el de la aseguradora del Ayuntamiento. Sendra ha lamentado los hechos y el daño causado a la familia. "Esperaremos la sentencia e iremos trabajando y ayudando a la familia para que pueda restablecerse". Como diputado de Emergencias en el Gobierno provincial, ha justifica en el acuerdo alcanzado con Ciudadanos la concesión de 9 asesores a la formación naranja. Considera Sendra que las áreas que les han sido asignadas, Obras, Cultura, Transparencia, "son de envergadura suficiente" como para contar con 9 asesores. Con esta legislatura alcanzará 12 años como diputado provincial y 20 como alcalde de Planes.