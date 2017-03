The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL SALA Trabajo sin recompensa Nueva derrota del Unión Alcoyana FS, que pierde por segunda semana consecutiva ante rivales de la zona – El Ibi ganó a los de Javi Silvestre por 4-5 en el Francisco Laporta a falta de 20 segundos para el final lunes, 13 de marzo de 2017 22ª jornada de la tercera división recibiendo al Futsal Ibi, actual segundo clasificado de liga. Mucho público y mucho ambiente de fútbol sala en las gradas para lo que iba a ser un gran partido de fútbol sala. El míster Javi Silvestre formó de inicio con Jaco, Iñaki, Dani, Verdú y Pablito. Primeros minutos muy intensos y los alcoyanos no paraban de generar ocasiones de gol. El 1-0 ya llegó en el 6’ por parte de Llore que conectó un gran disparo cruzado ante la salida del portero. Las ocasiones claras se continuaban y parecía que la distancia se ampliaría pero no fue hasta el 15’ cuando, en una bonita combinación de equipo, llegó el 2-0 de Verdú empujando a la red un pase perfecto de Iñaki. Fue aquí donde el partido se ajustó. Los alcoyanos habían acumulado incomprensiblemente cinco faltas propiciando que el Ibi dispusiera de un doble penalti faltando 3 minutos para el descanso que no desaprovechó Baca que puso el 2-1. El empate llegó inmediatamente tras una pérdida de balón. Sin embargo, Verdú se encargó de nuevo de meter el 3-2 justo antes de finalizar la primera mitad en una falta de 10 metros que entró por bajo. El equipo se fue al descanso jugando mejor aunque el marcador no reflejaba de todo esa superioridad manifiesta. Se inició la reanudación y en el 4’ Verdú metió el golazo del partido. Un tremendo disparo por toda la escuadra tras un saque de banda. Con un resultado de 4-2, superioridad en la pista y muchas ocasiones de gol para ampliar distancias. Llegó la expulsión por roja directa de Requena y en lugar de aprovecharla se recibió un nuevo gol. Nueva expulsión en el caso de los locales, Iñaki dejó el partido y se recibió gol en contra que puso el empate 4-4. Otra expulsión visitante y otra vez se desaprovechó la superioridad ante la buena defensa ibense. Como se suele decir, quien perdona lo paga. Así fue. El Futsal Ibi lo dio todo a falta de un minuto jugándosela de 5 y en la primera jugada Verdú se quedó sólo ante el portero jugador pero se le fue por arriba. Ellos no la desaprovecharon y a falta de 20 segundos transformaron el 4-5 definitivo. Durísimo castigo para un equipo que lo hizo casi todo bien para llevarse los 3 puntos en juego. Seguir trabajando en esta línea. El juvenil ganó también in extremis 5-4 a La Cañada para encarar los 2 últimos partidos de liga con el objetivo del tercer lugar de liga.