ALCOY Trabajos de asfaltado en la calle Pintor Cabrera La actuación, con un coste de 48.356 euros, persiguen recuperar la calzada castigada por el elevado paso de vehículos durante los nueve meses de las obras en la calle Entenza miércoles, 10 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Alcoy asfalta la calle Pintor Cabrera tras el desgaste producido por el desvío del tráfico debido a las obras en la calle Entenza. Jordi Martínez, edil de Obras y Servicios, explica que están en marcha estos trabajos para recuperar la calzada castigada tras soportar una mayor circulación durante nueve meses que duró la transformación del antiguo paso de la N-340. "Se acordó con la asociación de vecinos de una reforma integral de la calle Pintor Cabrera, que era la que más había sufrido el paso del tráfico", añade. Las obras, adjudicadas a Asfaltos Guerola, tienen un coste de 48.356 euros y está previsto que finalicen este viernes.