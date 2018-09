The examples populate this alert with dummy content

PATRONA DE ALCOY Tradición y devoción se funden en la Font Roja Unas 400 personas participan en los actos religiosos para celebrar el 365 aniversario de la aparición de la Virgen de los Lirios miércoles, 22 de agosto de 2018

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.20 matinal (22/08/2018) El santuario de la Font Roja acogió este martes la fiesta de la patrona de Alcoy: la Virgen de los Lirios. Unos 400 alcoyanos participaron en la conmemoración del 365 aniversario de la aparición de la Virgen en el carrascal, un acto al que seguirá el grueso de la fiesta el próximo septiembre. La plaza del santuario se llenó de devotos para seguir la misa oficiada por el obispo de Lleida, Salvador Giménez. “Es una tradición venir a Alcoy en este día tan especial”, indicó el prelado, que se sumó públicamente al Papa Francisco en la petición de perdón por los “pecados” de la Iglesia. Giménez evocó la figura de la Virgen como protectora de Alcoy e instó a los presentes a “buscar la santidad” para conseguir una sociedad mejor. Tras la misa, los niños recibieron la medalla de la virgen y los fieles participaron en la sencilla procesión en la que la imagen de la Virgen de los Lirios recorrió el corazón del parque natural a ritmo de dolçaina i tabal. A los actos asistió el alcalde, Antonio Francés, el concejal de Fiestas, Raül Llopis, y representantes de todos los grupos municipales, al igual que delegados de entidades religiosas de la ciudad. La fiesta concluyó con la popular cena de sobaquillo. Los actos principales de homenaje a la patrona de Alcoy seguirán en septiembre. El día 7 se descubrirá el cartel anunciador. El acto central, la Romería a la Font Roja, será el próximo 16 de septiembre.