The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS Tradición y novedad El 14 de mayo tendrá lugar la XVIII Pujada al Montcabrer, que este año presenta la incorporación del primer Campeonato Local de Carrera de Montaña – En Ser Deportivos ha estado Nacho Gómez y Rubén Pérez del Centre Excursionista d’Alcoi y Emili Sellés para contar los detalles de esta carrera miércoles, 03 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (03/05/2017) La Pujada al Montcabrer llega a su edición XVIII siendo una de las carreras de montaña más antiguas de la Comunidad Valenciana. Nacho Gómez, presidente del Centre Excursionista d’Alcoi, Rubén Pérez, vicepresidente de esa entidad, y Emili Sellés, corredor, han estado en Ser Deportivos contando los detalles de esta carrera. Las inscripciones pueden realizarse hasta el domingo 7 de mayo en www.multiesport.es. Gómez ha explicado que “en la última semana es cuando más gente se apunta. Todos los años rondamos los 500 inscritos”. El precio es de 16 euros aunque para los menores de entre 14 y 17 años es gratuita. En lugar de los 20 kilómetros de recorrido realizarán 9 y el objetivo es potenciar este deporte entre los más jóvenes. La carrera transcurre por el Parque Natural de la sierra de Mariola y tiene un desnivel positivo de 1.000 metros. La salida será el domingo 14 de mayo desde la Piscina Municipal a las 9 horas, aunque previamente, de 8 a 8.30, se podrá realizar la recogida de dorsales así como también se podrán retirar durante la semana de la carrera en la tienda Corremón, en la Avenida Alameda número 80. Además de tener la particularidad de ser una de las carreras más antiguas de la Comunidad Valenciana y de ser una de las que más trofeos entrega, más de 50, este año la edición cuenta con una novedad. Se va a realizar el primer Campeonato Local de Carrera de Montaña en el que se premiará a los 10 primeros hombres y 10 primeras mujeres nacidos y/o empadronados en Alcoy. Gómez ha explicado en Ser Deportivos que con esto también “se pretende premiar a aquellas personas que llevan muchos años haciendo la carrera”. Gómez y Pérez han hablado también sobre las diversas actividades que realiza el Centre Excursionista d’Alcoi y por su parte, Emili Sellés ha contado la experiencia vivida en el Campeonato de España de Orientación en el que logró cinco medallas.