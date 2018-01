The examples populate this alert with dummy content

PATINAJE GRUPO SHOW Trampolín hacia el campeonato de España Alcoy será la sede el sábado del XV campeonato autonómico y I trofeo promocional Comunitat Valenciana viernes, 26 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (24/01/2018) Alcoy vuelve a ser sede de un campeonato importante de patinaje. En esta ocasión acogerá el sábado el XV campeonato autonómico y el I trofeo promocional Comunitat Valenciana. Una competición cuyos vencedores irán al campeonato de España. Será en el polideportivo Francisco Laporta y por la mañana será el turno de los entrenamientos. Por la tarde, desde las 18.00 horas comenzará la competición. Además del Club Patinaje Artístico Alcoy, participarán equipos de la comarca como Muro y Cocentaina. Estos son los horarios oficiales de la competición. HORARIOS OFICIALES: Sábado 27 de Enero ENTRENAMIENTOS OFICIALES: Con un tiempo de 30 minutos por cada grupo, los entrenamientos se realizarán con el siguiente orden, coincidiendo con el orden sorteado para la salida. A las 11:00 horas ENTRENAMIENTO GRUPO PROMOCIONAL CP MURO A las 11:30 horas ENTRENAMIENTO GRUPO PROMOCIONAL C AT MONTEMAR A las 12:00 horas ENTRENAMIENTO GRUPO PEQUEÑO CPA COCENTAINA A las 12:30 horas ENTRENAMIENTO GRUPO PEQUEÑO CP MURO A las 13:00 horas ENTRENAMIENTO GRUPO PEQUEÑO C AT MONTEMAR A las 13:30 horas ENTRENAMIENTO GRUPO GRANDE CPA ALCOY A las 14:00 horas ENTRENAMIENTO GRUPO CUARTETO C AT MONTEMAR CAMPEONATO GRUPO SHOW: Comenzando a las 18:00 horas, la competición se realizará con el siguiente orden, coincidiendo con el orden sorteado para la salida. A las 18:00 horas COMPETICIÓN GRUPO PROMOCIONAL CP MURO COMPETICIÓN GRUPO PROMOCIONAL C AT MONTEMAR A las 18:15 horas COMPETICIÓN GRUPO PEQUEÑO CPA COCENTAINA COMPETICIÓN GRUPO PEQUEÑO CP MURO COMPETICIÓN GRUPO PEQUEÑO C AT MONTEMAR DESCANSO A las 18:45 horas COMPETICIÓN GRUPO GRANDE CPA ALCOY COMPETICIÓN GRUPO CUARTETO C AT MONTEMAR