RECONOCIMIENTO Transportes El Comtat recibe un homenaje a su trabajo de más de tres décadas La Confederación de Cooperativas de la Comunitat Valenciana reconoció la labor de la cooperativa contestana en un acto celebrado el pasado 12 de julio en el MARQ con motivo del Día Mundial del Cooperativismo, al que asistió el presidente de la Generalitat, Ximo Puig jueves, 19 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Confederación de Cooperativas de la Comunitat Valenciana ha rendido homenaje a Transportes El Comtat, con sede en Cocentaina, y con una trayectoria que ya suma 33 años de vida. El reconocimiento tuvo lugar el pasado 12 de julio en un acto celebrado en el Museo Arqueológico de Alicante, el MARQ, con motivo del 96 Día Mundial del Cooperativismo. El encuentro, que contó con la presencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tuvo como colofón el homenaje a la cooperativa contestana por el trabajo fiel desde sus orígenes por parte de sus 23 socios, sumado a los objetivos conseguidos con una cartera de más de 700 clientes en el territorio nacional. El reconocimiento también destacó la gran proyección de la empresa como fórmula generadora de ocupación estable, riqueza económica y solidaridad social. Transportes El Comtat cuenta con una facturación de ventas de más de seis millones de euros anuales, dato que representa el 6,1% del PIB de las cerca de dos mil cooperativas valencianas existentes.