PATRIMONIO HISTÓRICO Tras las huellas del pasado andalusí de Alcoy Los trabajos de excavación en El Castellar sacan a la luz la muralla sureste del antiguo Al-Qüy sábado, 20 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Un equipo de profesionales, dirigido por el arqueólogo Germán Pérez Botí, está trabajando en las excavaciones en el poblado fortificado andalusí de El Castellar para seguir sacando a la luz las huellas del antiguo Al-Qüy. Una actuación que, en la edición de este año, se centra en la “exhumación total de la muralla de este poblado, de unos noventa metros de longitud, construida con mortero de cal y piedra” y que ha permitido constatar “tres contrafuertes semicirculares de grandes dimensiones que contenían la muralla, los distintos departamentos que a ella se adosan en el espacio interior y un aljibe de grandes dimensiones”, indican fuentes municipales. Asimismo, los arqueólogos también “han hallado muros de mampostería de los que se conservan hasta casi dos metros de alzado” y en el interior de las estancias “se ha exhumado un ajuar doméstico, propio de las comunidades andalusíes que habitaron el poblado fortificado a finales del siglo X y siglo XI”. Se trata, según explican los expertos, de un yacimiento arqueológico de gran relevancia histórica por ello, y para evitar que termine desapareciendo, Lorena Zamorano, edil de Patrimonio Histórico, ha anunciado que “vamos a trabajar en un anteproyecto que, no solo permita preservar el bien, sino también dinamizarlo como recurso cultural y turístico de nuestra ciudad”. Visita guiada Para este domingo, hay programada una vista guiada a El Castellar para conocer el proceso de excavación –una actuación arqueológica que está autorizada por la Dirección General de Cultura y Patrimonio y financiada por el área de Cultura del Ayuntamiento de Alcoy- y la historia de este yacimiento. La salida de la excursión será a las 8:30 horas desde El Collao.