SUCESO Trasladado en helicóptero un ciclista accidentado en Banyeres de Mariola El ciclista tuvo una caída en la tarde de este sábado que le provocó roturas en la cadera, un brazo y un traumatismo cranoencefálico - Fue trasladado al hospital de Alicante donde se recupera domingo, 29 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Los bomberos tuvieron que actuar en la tarde del sábado para atender y trasladar a un ciclista que sufrió una fuerte caída en una de las pistas forestales de descenso del bike park de la Fenasosa en Banyeres de Mariola. La caída le produjo roturas en la cadera y en un brazo, así como un traumatismo craneoencefálico con pérdida del conocimiento. Según la información recabada estaría fuera de peligro en observación realizándole pruebas en el hospital general de Alicante. Se han desplazado para esta intervención siete bomberos y tres vehículo,s además del helicóptero para el traslado.