The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Trece centros de la comarca piden acogerse a la jornada continua El calendario establecido fija el 15 de marzo la fecha para iniciar los trámites en los centros con los que preparar la consulta a las familias del 4 de abril jueves, 02 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (02/02/2017) más información Santa Ana apuesta por la jornada continua el próximo curso La Consellería de Educación ha recibido la solicitud de 13 colegios de la comarca para acogerse a la jornada continua el próximo curso. De las 13 peticiones para acogerse a la jornada continua, 4 son de centros de Alcoy, -El Romeral, Horta Major, Miguel Hernández y San Vicente-. El resto son el Mariola Benicadell de Alfafara, el CEIP Perpuxent de Beniarrés, el CEIP Mare de Déu de Gràcia de Biar, el CEIP Rico Sapena de Castalla, el Centro Privado San Juan y San Pablo de Ibi, el CEIP Francisco Cloquell de L’Orxa, el CEIP Montcabrer de Muro de Alcoy, el CEIP Mare de Déu de la Salut y el CEIP Sant Jaime de Onil. A la espera de que la dirección territorial realice un informe de las solicitudes y lo remita con el resto de documentación a la dirección general de Política Educativa, la Consellería, de la es titular Vicent Marzà, emitirá una resolución que, en caso de que sea favorable, los autorizará a iniciar el proceso de consulta a las familias. El calendario establecido fija en el 15 de marzo la fecha para iniciar los trámites para preparar la consulta a las familias que se desarrollará en todos los centros el día 4 de abril.