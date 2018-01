The examples populate this alert with dummy content

SOSTENIBILIDAD Trece centros educativos apuestan por la educación ambiental En el primer trimestre del año 1.758 escolares trabajarán la gestión de los residuos y la recogida selectiva a través de 3 talleres a cargo de educadoras cualificadas sábado, 27 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcoy ha desarrollado para el primer trimestre del año la primera parte de la campaña de educación ambiental. En total han participado 1.758 escolares de 13 centros educativos. En el primer trimestre del año los escolares trabajarán la gestión de los residuos y la recogida selectiva a través de 3 talleres. En el primero los 771 participantes han aprendido a Reducir, Reutilizar y Reciclar: elaboración de un objeto a partir de material reciclado. En el segundo, 445 escolares han trabajado el Reciclaje de aceite de cocina y finalmente 542 han llevado adelante la Fabricación de papel reciclado. Los talleres los han impartido educadoras cualificadas en las aulas de los 13 centros escolares; AIN (Asociación para la Integración del Niño), CEE Tomàs Llàcer, CEIP Horta Major, CEIP El Romeral, CEIP Miguel Hernández, CEIP Sant Vicent, CIP FP Batoi, Col·legi Esclaves, Col·legi Sant Roc, Col·legi José Arnauda, Col·legi La Presentació – Carmelites, IES Cotes Baixes y IES Pare Vitòria. En el mes de febrero comenzará la segunda parte de la campaña, la cual incluye repoblaciones escolares, taller en aula y visitas guiadas en los espacios naturales del Molinar y del Paraje Natural Municipal de Racó de Sant Bonaventura – Canalons, visita al proyecto Canyet, taller en aula y visitas a los huertos sociales ecológicos municipales, taller de energías renovables y visita a las instalaciones de l’IES Cotes Baixes y Poliesportiu Francisco Laporta y una visita al Mas de Nyego.