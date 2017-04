The examples populate this alert with dummy content

ANIVERSARIO Treinta años al amparo de la naturaleza La Font Roja celebra tres décadas como Parque Natural sábado, 08 de abril de 2017 El Consell celebra 30 años de la Font Roja como un homenaje a quienes han contribuido a su protección. El acto conmemorativo contó ayer con la presencia del director general de Medio Natural y Evaluación Ambiental, Antoni Marzo, quien quiso subrayar el valor natural, paisajístico y cultural del Parque Natural. Marzo, que añadió que la Font Roja es actualmente un testimonio único de la vegetación madura propia de las montañas valencianas, recordó que forma parte de la primera hornada de espacios naturales que se protegieron por el Gobierno Valenciano, con el decreto 49/1987 de 13 de abril del Consell. Los actos organizados con motivo del treinta aniversario de la declaración del Parque Natural del Carrascar de la Font Roja, que son un reconocimiento y un homenaje a todas las personas, colectivos e instituciones que han tenido una participación activa, consisten en una exposición fotográfica sobre la evolución de este espacio protegido durante sus 30 años de existencia y el aviario cientifico-educativo del parque. Asimismo, el parque ha organizado a lo largo del resto del año numerosas actividades (cursillos, talleres, exposiciones y ferias, entre otras) orientadas a la divulgación de los valores de este espacio natural en colaboración con los ayuntamientos de Alcoi y de Ibi, la Fundación Caja Mediterráneo y la Universidad de Alicante.