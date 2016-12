The examples populate this alert with dummy content

ESCUADRA CAPITÁN CRISTIANO Tremendos Vascos Cueros y metales se combinan en el diseño de una escuadra acompasada a la voz del coro de El Diví viernes, 24 de abril de 2015 Un vendaval de aplausos se ha desatado al paso de la escuadra especial de la filà Vascos, diseñada por Juan Climent. Cueros y metales se han combinado en un traje de rotunda belleza y de impresionante imagen bélica. La banda sonora de la escuadra ha sido El Diví, de Francisco Valor, cuya interpretación ha corrido a cargo de la Unió Musical d’Alcoi y el coro Voces Blancas.