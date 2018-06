The examples populate this alert with dummy content

ROLLER DERBI Tres alcoyanas sub campeonas de España en Zaragoza Keka Sánchez , Lara Selva y Elena Boix, jugaron con el equipo tinerfeño Vulcanas. Además de Karen Perdomo, jugadora del Alcoy Roller Derbi martes, 19 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp A pesar de ser un deporte minoritario y que el Alcoy Roller Derbi esta creciendo, la ciudad cuenta con grandes jugadoras de esta disciplina deportivarelacionada con el patinaje. Lara Selva ya fue tercera en el campeonato del Mundo de esta modalidad con España celebrado en China. Ahora, junto a Karen Permodo, Keka Sánchez, y Elena Boix, se unieron al equipo tinerfeño de Vulacanas, ya que por ellas mismas no podían conformar un equipo. El conjunto isleño estaba formado también por algunas jugadoras en la misma situación que las de Alcoy y formaron un potente conjunto llevándose la plata en el campeonato. Junto a ellas, Hermes Vélez, entrenador del Alcoy Roller Derbi en las últimos años y que en esta ocasión ejerción de ayudante de la entrenadora.

En esta tercera edición, Roller Derby Madrid se proclamó campeón del torneo por delante de Vulcanas de Tenerife, segundas, donde las cuatro alcoyanas y técnico, fueron importantes para conseguir el sub campeonato nacional.