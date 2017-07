The examples populate this alert with dummy content

CALENDARIO Tres años de Fiesta El Ayuntamiento y la Asociación de San Jorge acuerdan las fechas de los Moros y Cristianos hasta 2020 viernes, 14 de julio de 2017 El calendario de la Festa para los próximos tres años ya está cerrado. El Ayuntamiento y la Asociación de San Jorge han llegado a un acuerdo con el objetivo de facilitar una mayor previsión tanto para el sector turístico como para el propio festero. "Así los cargos festeros podrán contratar con suficiente antelación a las bandas", ha señalado el presidente de la Asociación de la Fiesta, Juan José Olcina, que apunta que este calendario es posible "gracias al nuevo estatuto y a la modificación del 22, 23 y 24 como fiesta tradicional". En 2018, los Moros y Cristianos en Alcoy serán el 22, 23 y 24 de abril. Al caer el Día de la Entrada domingo, el lunes y martes serán fiestas locales, que ya han sido aprobadas en Consejo Económico y Social. El año siguiente, en 2019, las fiestas se retrasan hasta el 4, 5 y 6 de mayo por la Semana Santa; el 21 de abril caerá en Domingo de Resurrección, de Gloria. En 2020, el calendario prevé que la Festa se desarrolle los días 25, 26 y 27 de abril, ya que la fecha tradicional coincide con días laborables.