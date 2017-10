The examples populate this alert with dummy content

SENTENCIA Tres años de prisión para López Abad por falsear las cuentas de la CAM La Audiencia Nacional condena a los altos cargos de la caja a pagar una multa de 18.000 euros, una cantidad ridícula según la Plataforma de Afectados de la CAM miércoles, 18 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (18/10/2017) La Audiencia Nacional ha condenado a tres años de prisión al ex director general de la CAM, el alcoyano Roberto López Abad, junto a otros tres altos cargos, por falsear las cuentas de la entidad. La CAM presentó ante el Banco de España un beneficio de 39,7 millones de euros en el primer trimestre de 2011. Tres meses después, con la caja ya intervenida por el Banco de España, las pérdidas se dispararon hasta los 1.163 millones de euros. La sentencia señala que los dirigentes de la CAM falsificaron las cuentas para ocultar la situación real. Por estos hechos han sido condenados López Abad, su sucesora como directora general, María Dolores Amorós, y los ejecutivos Teófilo Sogorb y Francisco Martínez. A los tres años de cárcel se añade una multa de 18.000 euros. De momento, no ingresarán en prisión. El fiscal pedía 7 años de cárcel, multas de 180.000 euros y una indemnización de 2 millones. Por eso la Plataforma de Afectados de la CAM considera que la sentencia es vergonzosa y ridícula. El rescate de la CAM costó 11.000 millones de euros. El tribunal ha resuelto que los sueldos que percibían los directivos, unos 40 millones de euros entre 13 dirigentes, son legales y podrán seguir percibiendo pensiones vitalicias de entre 130.000 y 369.000 euros. Tampoco deberán devolver las primas de 15 millones de euros por la prejubilación. La Audiencia Nacional no observa responsabilidad civil alguna en las actuaciones de los directivos, por lo que no se verán obligados a indemnizar a nadie.