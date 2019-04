The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Tres averías provocan cortes de luz en Santa Rosa y Ensanche Los daños en la línea de media tensión se han registrado los dos últimos días y han afectado a más de 5.000 puntos de conexión - El Ayuntamiento presentará una reclamación ante la empresa suministradora miércoles, 10 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Tres averías en la linea media y en transformadores provocan cortes de luz en los barrios de Santa Rosa y Ensanche en los dos últimos días. Ayer por la tarde, se registró una avería en la línea de media tensión que dejó sin suministro a 5.000 puntos de conexión de luz en el Ensanche, según informa Iberdrola. En el 75% de los lugares afectados, la corriente se restableció a los pocos minutos gracias a la red digital mientras que los operarios consiguieron 40 minutos después volver a dar la luz tras la reparación del daño. A las diez menos cuarto de la noche se produjo otro apagón en 300 puntos de suministro en Santa Rosa, según las citadas fuentes. Los operarios consiguieron reparan la avería y suministrar la luz una hora después. Sin embargo, en este mismo punto de Santa Rosa se ha vuelto a ir la luz este mediodía y, según Iberdrola, los técnicos están en estos momentos reparando la avería aunque no precisan a qué hora volverá el suministro. Y el Ayuntamiento de Alcoy ha anunciado que va a reclamar a Iberdrola por estas averías consecutivas registradas en las últimas horas.