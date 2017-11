The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Tres detenidos en Alcoy por sustraer material electrónico por valor de 30.000 euros La Policía Nacional arrestó este lunes a los tres presuntos autores quienes, tras ser sorprendidos en la vía pública, intentaron huir y esconder parte del material sustraído, que llevaban en ese momento consigo jueves, 02 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La Policía Nacional detiene en Alcoy a tres personas por apropiarse de más de 30.000 euros en material electrónico. A los tres presuntos autores, algunos de ellos con numerosos antecedentes policiales por hechos similares, se les atribuye un delito de robo con fuerza. Las detenciones se llevaron a cabo por agentes de la Brigada de Seguridad este lunes, día 30 de octubre. Los policías arrestaron a los tres presuntos autores en la vía pública, en el momento en que llevaban consigo gran parte del material sustraído en un establecimiento de fotografía días atrás, entre este, una cámara de fotos, otra de vídeo, un teléfono móvil de alta gama, un ordenador portátil, todo por valor de 30.000 euros. Según la Policía Nacional, los presuntos autores intentaron huir y esconder los objetos inmediatamente después de ser identificados. Los tres detenidos fueron puestos a disposición judicial.