SUCESOS Tres detenidos en Alcoy por vender cocaína en un establecimiento hostelero Los agentes se incautaron de 180 gramos de cocaína y 9.000 euros en efectivo viernes, 01 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (01/12/2017) La Policía Nacional ha detenido a tres personas dedicadas a la venta de cocaína en Alcoy. Los tres arrestados forman parte de un grupo criminal especializado en la venta y distribución de cocaína a pequeña escala. Suministraban la droga desde un negocio de hostelería ubicado en Alcoy. Los agentes tuvieron conocimiento de la existencia del entramado hace varios meses, cuando iniciaron la investigación. El pasado 28 de noviembre se practicaron dos registros domiciliarios y un tercero en un establecimiento comercial. Allí, la Policía se incautó de 180 gramos de cocaína, sustancia para la adulteración de la droga, varias básculas de precisión y 9.000 euros en efectivo.