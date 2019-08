The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Tres detenidos en Ibi por tráfico de drogas Los agentes incautaron en el vehículo en el que viajaban los arrestados 133 dosis de cristal, 86 de éxtasis, 97 de speed, 12 de tripis, 13 gramos de hachís y 5 de cogollos de marihuana miércoles, 21 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (21/08/2019) La Guardia Civil detiene a tres personas en Ibi por un supuesto delito de tráfico de drogas. Los agentes estaban realizando un control de seguridad ciudadana en la villa juguetera donde incautaron del vehículo en el que viajaban los arrestados 133 dosis de cristal, 86 dosis de éxtasis, 97 dosis de speed, 12 dosis de tripis, 13 gramos de hachís y 5 gramos de cogollos de marihuana, según informan desde la Guardia Civil. Los detenidos, una mujer de 22 años y dos hombres de 23 y 29 años de nacionalidad española, en el momento del registro se dirigían a un festival de música en Villena donde, supuestamente, iban a vender la droga. Los arrestados fueron puestos a disposición judicial por un delito contra la salud pública. El juez ha decretado prisión provisional a la espera del juicio.