PICO LENIN Tres días incomunicados Gómez y Padilla llegan al campo 3 donde no es posible la comunicación lunes, 17 de julio de 2017 La Mutua de Levante sigue informando sobre las evoluciones de los alcoyanos que intentan coronar el Pico Lenin. Las úlmas informaciones nos dejan la llegada de los dos al campo 3, donde estarán incomunicados. "Tras las prácticas de autorescate en hielo, Lorena Padilla y Natxo Gómez se encuentran ya en el campamento 3, durante los próximos 3 días estarán incomunicados. Nos han prometido una mini crónica de la experiencia cuando regresen al campo 2". Desde Radio Alcoy, seguiremos informando de todos sus avances.