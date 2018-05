The examples populate this alert with dummy content

MUSEOS Tres días de puertas abiertas Los museos de Alcoy celebran el Día Internacional del Museo con tres días de puertas abiertas. martes, 15 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los museos de Alcoy celebran el Día Internacional del Museo con tres días de puertas abiertas. El viernes, sábado y domingo, todos los museos estarán abiertos al público de forma gratuita. El museo Arqueológico, MAF, Explora, Isurus, El Refugio de Cervantes, La Capella o el MUBOMA, son los espacios que, además de estar abiertos, tendrán algunos actividades especiales, como el museo de Bomberos o el museo Arqueológico. Lorena Zamorano, concejal de Turismo, destaca la importancia de la unión entre museos para trabajar conjuntamente y aportar una gran oferta. “Es muy importante que entre los museos tengamos esa unión para aportar a los ciudadanos una variedad y una oferta que creo que es la mejor del Interior. Animo a todos a que no pierdan la oportunidad de poder disfrutar de los museos, tendrán tres días de puertas abiertas en todos los museos para poder disfrutar de ellos. Tanto la entradas como las actividades que se hagan, serán gratuitas”, explicó. Visitas guiadas, música en directo y actividades para toda la familia están preparadas para celebrar el Día Internacional de Museo que este año tendrá tres días de puertas abiertas.