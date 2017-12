The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO Tres edificios con cubiertas vegetales darán forma a las aulas verdes La propuesta de María Langarita y Víctor Navarro gana el proyecto Europan, al que Alcoy concurría para edificar sobre las actuales aulas verdes martes, 05 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp María Langarita y Víctor Navarro son dos jóvenes arquitectos, de reconocida trayectoria internacional. Su proyecto, que integra la naturaleza en plena ciudad, convenciendo tanto por su carácter urbano como por la temática, es el ganador del concurso de jóvenes arquitectos europeos, Europan, que dará futuro a las actuales aulas verdes. Langarita ha obtenido la mención especial como arquitecta emergente en el premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea y Víctor Navarro, hijo del premio nacional 2014 de arquitectura, Juan Navarro, ha sido profesor de proyectos en la Graduate School of Design en Harvard. Ambos son los artífices del Media-Lab Prado, premiado en la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. El concejal de Territorio y Ciudad Inteligente, Manolo Gomicia, ha destacado la gran adaptabilidad del proyecto a los posibles cambios de usos en el futuro. Gomicia explica que hablará con la Conselleria y los premiados para ver cómo articular el plan de reforma interior del proyecto de Al-Azraq, punto clave de la ciudad, ha remarcado. El segundo proyecto finalista para el edificio multimixto de las aulas verdes recreaba una estación de tren en alusión al pasado ferroviario de la ciudad, mientras que la mención especial presentaba una propuesta innovadora y creativa.