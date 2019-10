The examples populate this alert with dummy content

SUCESO Tres heridos por arma blanca en Cervantes Los tres apuñalados están fuera de peligro, aunque las heridas de uno de ellos tienen mayor gravedad - El autor de los hechos huyó y fue detenido en la calle El Cid jueves, 10 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Tres personas han sido heridas por arma blanca en la zona del Passeig de Cervantes sobre las 14,10 horas. El autor del triple apuñalamiento ha escapado y ha sido detenido en la calle El Cid. Ninguna de las tres víctimas reviste gravedad, las tres están fuera de peligro, pero una de ellas está en el Hospital Virgen de los Lirios pues sus heridas son de mayor importancia. El detenido y dos de las víctimas son compañeros de un piso tutelado por la Unidad de Conductas Adictivas, mientras que el tercer herido es un trabajador social. Se desconocen los motivos por los que se inició la pelea que acabó en los apuñalamientos. Fuentes de la Policía Local y Nacional han explicado que están realizando la investigación de lo sucedido.