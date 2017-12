The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Tres historiadores ponen luz a la represión en Alcoy El libro Tiempo de sombras reúne el trabajo de investigación desde la Guerra Civil a los años 70 de Ángel Beneito, Francisco Moreno y Josep Lluís Santonja martes, 26 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Tres historiadores Ángel Beneito, Francisco Moreno y Josep Lluís Santonja arrojan luz a los años de represión en Alcoy desde la Guerra Civil a los años 70. El libro Tiempo de Sombras reúne el trabajo de investigación de los últimos 4 años del periodo de tiempo desde la Guerra Civil al final del Franquismo. Fue presentado el pasado 15 de diciembre en el Ayuntamiento de Alcoy. Los autores han explicado en Hoy por Hoy Alcoy el contenido del libro está a la venta en las librerías de Alcoy.