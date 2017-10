The examples populate this alert with dummy content

EXPEDICIÓN Tres ibenses coronan la cordillera Himalaya Los montañeros emprendieron su viaje a Nepal el pasado 5 de octubre y el jueves 12 de octubre alcanzaron la cima de Thorong La con sus bicicletas lunes, 16 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (16/10/2017) La expedición integrada por los ibenses Juan Guillem González, José Sanjuán Martínez y Kiko Guillem Verdú junto a José Sanfeliu, de Villajoyosa, ha coronado el Thorong La, un paso de montaña en Himalaya, con una altitud de 5.416 metros sobre el nivel del mar. Los montañeros emprendieron su viaje a Nepal el pasado 5 de octubre y el jueves 12 de octubre, alcanzaron la cima con sus bicicletas. El grupo, que tiene previsto regresar este martes, se ha preparado con duras sesiones de entrenamiento durante todo el verano. En la aventura se han enfrentado a temperaturas extremas, altura y el esfuerzo físico. Durante el ascenso han combinado tramos en bicicleta y tramos de trekking en los que han tenido que cargar sus bicis a la espalda.