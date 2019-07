The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO Tres más al proyecto, Josué, Ruba y Fran Machado Josué vuelve al Alcoyano procedente del Hércules B, Ruba viene del Arandina y Fran Machado del Ontinyent – El lunes comienza la pretemporada con Óscar Díaz y De Lerma viernes, 12 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano presenta a Josué como nuevo jugador del primer equipo, el futbolista vuelve a Alcoy después de ascender a Tercera División con el Hércules B. Con ilusión y con ganas de devolver al Alcoyano a Segunda B. Josué ha sido presentado ante una gran cantidad de familiares y amigos que han querido estar con el canterano que desde los 7 años, hasta la edad de juvenil, militó en el Alcoyano para después “por circunstancias” marcharse al Hércules B. Mediocentro de 21 años con experiencia incluso en play off, comenzará con sus nuevos compañeros el próximo lunes, que tendrán lugar las pruebas médicas para que ya sea el martes el día para vestirse de corto. La presentación de Josué ha servido para anunciar el fichaje de Ruba, un extremo de 26 años procedente del Arandina y la vuelta de Fran Machado al Alcoyano. Ambos también comenzarán el lunes con el equipo, a los que se unen Óscar Díaz y De Lerma que empezarán la preparación con el resto ya que tiene contrato en vigor. En total serán 21 jugadores lo que comenzarán la pretemporada 15 de la primera plantilla, 2 juveniles a prueba que siguen siendo juveniles y 4 juveniles que han terminado su etapa en esta categoría y tendrán la oportunidad de convencer a Parras. El lunes serán todo pruebas médicas en tres turnos, el martes comenzará lo serio. En lo que se refiere a partidos de pretemporada , queda anulado el encuentro ante el Cartagena y se jugará en Ontinyent en el campo de La Purísima.