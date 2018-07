The examples populate this alert with dummy content

GIMNASIA ARTÍSTICA Tres medallas para el Pastoret Obtenidas en el Campeonato de España de Gimnasia Artística gracias a sus gimnastas Ana Gómez, Laura Mengual y Laura Casabuena jueves, 19 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Guadalajara ha acogido durante este mes el Campeonato de España de Gimnasia Artística Masculina y Femenina de Gimnasia Base e Individual Absoluto. Un total de 2.100 gimnastas participaron, de los que, 14 pertenecen al Club Gimnàstica Artística "El Pastoret", que acudieron acompañados de los entrenadores Silvia y Tavi Fuentes. Entre los resultados obtenidos, destaca el subcampeonato en barra de equilibrios de Ana Gómez, de Base 5, y también los dos bronces que se colgaron las gimnastas Laura Mengual, de Base 4, en suelo y Laura Casabuena, de Vía Olímpica, en barra de equilibrios. El resto de gimnastas del Pastoret que acudieron fueron de Base 3: Inés Sánchez; María Miralles y Paula Gilabert. En Base 5: Aitana Morant; Alicia Carretero y Eva Balaguer. De Base 7 Marina Romá. En Nivel 3 Gam Leandro de la Vega. En Nivel 4 Gam, Gerard Tudela que obtuco la segunda mejor nota en potro con arcos pero tras un empate se quedó fuera del podio. En Vía Olímpica 8 Marta Tomás y Aurora Maciá.