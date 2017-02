The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Tres mejor que uno Tres son las recomendaciones que nos trae Nando Hervido en este Tragaluz dedicado a la música jueves, 23 de febrero de 2017 Los Nota, Niño de Elche vs Los Voluble y el clasicazo de Ivy Green. Son los tres nombres propios que Tragaluz presenta en su programa de la mano de Nando Hervido, el musicólogo que nos visita siempre una vez al mes. Hervido nos presenta a Los Nota, un grupo emergente del barrio de Santa Rosa que apuesta por las canciones que "viven" solo de una nota. Su agenda particular, que, con Quique Ruiz, ampliamos al final del Tragaluz, nos traslada hasta Valencia y a l'Escenari, en Alcoy, con dos citas imprescindible, de la mano de Niño de Elche vs Los Voluble y del grupo Segunda Persona. El punto final del programa lo marca Ivy Green, la banda de punk holandesa de finales de los setenta.