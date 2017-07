The examples populate this alert with dummy content

INVERSIÓN Tres millones para mejorar los cinco polígonos alcoyanos El Ayuntamiento aprueba una modificación de crédito para destinar un millón de euros del presupuesto a la mejora de las infraestructuras industriales, que se suman a los dos concedidos por la Conselleria sábado, 01 de julio de 2017 El plenario municipal de Alcoyaprobó este lunes una modificación de crédito para destinar un millón de euros del presupuesto para mejorar los polígonos de la ciudad, que se suman a los dos aportados por la Conselleria. ¿En total? Tres millones para repartir entre los cinco polígonos industriales de Alcoy. Este es el monto al que asciende la inversión que se realizará para mejorar estas infraestructuras en la ciudad. El reparto queda de la siguiente manera: 112.452 euros para la zona del Castellar; Cotes Altes con 243.054 euros; Beniata, 770.518; Cotes Baixes con 1.097.496 euros; y Santiago Payá, que tendrá una inversión de 973.636 euros. Las mejoras que se van a realizar van desde control de accesos con cámara web conectada a la policía hasta luminaria led y mejora de la señalética vertical y horizontal, además de un carril bici y zona verde.