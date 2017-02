The examples populate this alert with dummy content

LESIONES Tres nuevas bajas confirmadas Álvaro García estará alejado de los terrenos de juego de 2 a 3 semanas ya que sufre una rotura fibrilar en el muslo izquierdo, mientras que Gato y Antonio Navarro se reincorporarán a los entrenamientos progresivamente lunes, 13 de febrero de 2017 El Club Deportivo Alcoyano ha confirmado tres nuevas bajas que se unen a Mario Arques en la enfermería, se trata de dos de los jugadores que tuvieron que ser sustituidos al lesionarse en el partido ante el Llagostera el domingo en Palamós, Álvaro García y Manuel Gato, y también de Antonio Navarro que no pudo ser sustituido porque el equipo blanquiazul ya había agotado los tres cambios, y que se lesionó a falta de diez minutos para el final del encuentro. Tras las pruebas médicas realizadas, el diagnóstico es que Álvaro García sufre una rotura fibrilar grado uno del bíceps femoral del muslo izquierdo, lesión que le mantendrá alejado de los terrenos de juego de 2 a 3 semanas. Manuel Gato padece una contractura lumbar y Antonio Navarro un esguince de rodilla izquierda, ambos jugadores tienen prevista una incorporación progresiva según la evolución. Toni Seligrat y el resto de la plantilla tendrán que hacer frente a una semana y a un partido complicado como es que el que se disputará el domingo 19 de febrero en El Collao ante el Valencia Mestalla, con cuatro bajas, ya que Mario Arques continúa en la enfermería por el esguince leve que sufre en el ligamento lateral interno de la rodilla. A esta baja se han sumado la de Álvaro García que es la más relevante debido al tiempo estimado de baja y también Manuel Gato y Antonio Navarro.