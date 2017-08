The examples populate this alert with dummy content

MUNDIAL ATLETISMO Tres nulos dejan fuera a Cáceres El atleta de Onil quedó eliminado de la final tras realizar tres saltos no válidos en el clasificatorio lunes, 07 de agosto de 2017 Dos atletas de Onil, Eusebio Cáceres y Jorge Ureña, lograron clasificarse para el disputar el Mundial de Atletismo de Londres 2017. El primero en participar fue Cáceres en el clasificatorio de salto de longitud celebrado el primer día de competición, el viernes 4 de agosto. El de Onil, tras tres nulos se quedó fuera de la final para la que se pedían 8,05 metros. Cáceres, en su pase al Mundial logró 8,31 metros, en cambio, sus nulos en los tres intentos le dejaron fuera de la final. Para ver a Jorge Ureña en decatlón habrá que esperar al viernes 11 de agosto. La primera prueba que disputará el de Onil son los 100 metros a las 11 de la mañana. Las vallas, la prueba donde más cómodo se siente Ureña se disputará el día siguiente, el sábado a las 11 horas. La última de las diez pruebas será los 1.500 metros el sábado 12 de agosto a las 21.45 horas.