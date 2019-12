The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO HISTÓRICO Tres proyectos museísticos para un pasado industrial La Escuela Industrial, Alcoy Legado Industrial y Ayuntamiento promueven iniciativas diferentes para que Alcoy cuente con una exposición permanente de material de la historia fabril de la ciudad martes, 17 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (17/12/2019) La exhibición museográfica del patrimonio industrial de Alcoy deriva en tres iniciativas diferentes de la mano de la Escuela Industrial, Alcoy Legado Industrial y el Ayuntamiento. La Escuela Industrial trabaja en la rehabilitación de 300 piezas de sus fondos, datados entre mediados del siglo XIX hasta 1970. Paco Picó, responsable del área de Entorno y Sedes Universitarias, presentaba este proyecto el pasado verano en Radio Alcoy y destacaba que la gran cantidad de elementos recopilados durante la larga trayectoria de esta institución merecía la pena recuperarlas y exponerlas. Alcoy Industrial organizó una exposición sobre telares en el Círculo Industrial cedidos por Rafael Juliá, como primer paso de cara al museo de la historia industrial de Alcoy. Según su presidente Enrique Masiá, existe un convenio marco entre la UPV y esta entidad a la espera de poder sentarse y concretar el eventual museo, al tiempo que recordaba que otras entidades como la Textil Alcoyana o AITEX también disponía de numerosos fondos. Esta propuesta ha despertado el interés del Partido Popular que a través de su concejal Lirios García lo elevó al pleno pidiendo la creación de un museo, algo que era aceptado. La iniciativa de Alcoy Industrial de un museo va más allá de la del Ayuntamiento, que trabaja en abrir un Centro de Interpretación en la fábrica de Els Solers en el Molinar. La rehabilitación cuenta con un presupuesto que supera los 712.000 euros a cargo de Fondos FEDER y de la Generalitat.