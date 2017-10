The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO 3-1 UE OLOT Tres puntos para la afición El CD Alcoyano logró la primera victoria de la temporada en El Collao con goles de Kilian Morante, Jose García y David Torres que pusieron el 3-1 frente la UE Olot logrando así sumar por segunda semana consecutiva tres puntos sábado, 28 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El CD Alcoyano ganó 2-1 a la UE Olot, equipo que les eliminó de la Copa del Rey en la segunda eliminatoria de esta competición. Los autores de los goles fueron Kilian Morante y Jose García por parte del conjunto local y Masó por el Olot. Los de Galiana consiguieron brindarle a la afición la primera victoria como locales esta temporada, y es que el Alcoyano sólo había logrado ganar a domicilio, ante el Llagostera en la primera jornada y la pasada semana ante el Elche 0-2. La grandísima noticia de este partido fue la vuelta a la convocatoria del defensa blanquiazul Tomás Ruso, seis meses después de su lesión en play off volviendo a pisar el terreno de juego con la elástica del CD Alcoyano en el tramo final del encuentro tras sustituir a Kilian Morante, provocando este cambio una gran ovación a ambos jugadores, a Kilian por el gol y a Ruso por su esperada vuelta. En la primera mitad un buen Olot, bien situado en el terreno de juego con un esquema cerrado y sin dejar espacios, impidió al Alcoyano realizar su juego y apenas se vivieron ocasiones de peligro por parte de ambos conjuntos, sin embargo, el arranque de la segunda mitad no tuvo nada que ver con la primera, y es que pasados en los primeros cinco minutos los dos equipos dispusieron de ocasiones de peligro. Kilian Morante, en el 53, abrió la lata en El Collao con un golazo tras marcharse de seis jugadores seguido de un grandísimo disparo que no pudo detener el portero del Olot, firmando el jugador blanquiazul uno de los goles más bonitos vividos en El Collao en los últimos tiempos. Sin tiempo de reacción a esa grandísima jugada, Masó empató el encuentro en el minuto siguiente tras un remate de cabeza. A estos dos goles les siguieron varios cambios de jugadores en ambos conjuntos buscando los dos la victoria. Justo diez minutos después, en el 74, Jose García a pase de David Torres que le devolvía el balón ha anotado el 2-1 para volver a poner por delante a los suyos. Jugada precedida a un posible penalti a favor del Alcoyano que no fue señalado por el árbitro. El delantero David Torres cerró el marcador en el minuto 94 anotando el 3-1 final. Tres primeros puntos sumados esta temporada en El Collao después de lograr la primera victoria en casa esta temporada, dejando buenas sensaciones antes de viajar el próximo miércoles para enfrentarse a domicilio a las 18 horas al Sabadell, conjunto dirigido por el ex entrenador blanquiazul, Toni Seligrat.