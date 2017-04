The examples populate this alert with dummy content

ESCUADRA DEL MIG Tribu bestial La filà Realistes triunfa con una escuadra de corte africano y guerrero, obra de Antonio Aracil sábado, 22 de abril de 2017 La reminiscencia a África negra ha marcado el paso de la escuadra especial del Mig, de la filà Realistes, diseñada por el joven Antonio Aracil. Decenas de detalles han conformado un traje con pieles, cuernos, cuerdas y una enorme garra. Al impacto frontal de la escuadra le ha ido a la zaga la parte posterior del diseño: un enorme escudo con forma de máscara. Muy ovacionada ha sido esta escuadra para la que la Primitiva de Callosa d’en Sarrià ha interpretado una marcha mora de Francisco Valor: Ben al sahagui.