ANIVERSARIO VERDES Tributo a los orígenes Los Verdes celebran su 150 aniversario con una escuadra clásica con la que recupera su traje más antiguo viernes, 22 de abril de 2016 Una escuadra conmemorativa no es una escuadra de negros. Esta máxima la ha aplicado a rajatabla la filà Verdes a través de la formación con la que ha celebrado el 150 de su última reaparición en la fiesta. Esta filà, una de las más antiguas, ha recuperado el diseño más antiguo de cuantos ha vestido a lo largo de su trayectoria. El dibujo ha sido extraído de un antiguo libreto de filaes. Tanto o más clásico que el diseño, de aspecto tunecino como la filà Cordón, ha sido la excelsa música con la que ha desfilado la escuadra: Moros i Cristians, de Camilo Pérez Monllor, cedida para la ocasión por la Primitiva d’Alcoi a la Societat Musical Nova. Todo se ha aliado para que, durante apenas una hora, la Fiesta de Alcoy se haya parecido, gracias a esta escuadra, a lo que un día fue y representó.